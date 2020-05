O retorno de mais 106 estudantes tocantinenses que estão no Paraguai está sendo organizado pelo Governo do Tocantins. O comboio partiu de Palmas nesta sexta-feira, 1º, rumo à Ponta Porã (MS), em busca de 50 alunos, e depois irá para Ciudad Del Este, no Paraguai, para repatriar mais 56 estudantes.

A operação articulada conta com escolta das forças de segurança durante todo o trajeto de ida e volta. Articulada pela Casa Militar o trajeto e a chegada seguem os protocolos de segurança sanitária recomendados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES).

Conforme a Casa Militar, devido ao aumento de casos de coronavírus no Brasil e no Tocantins, por medida de segurança e saúde, esta será a última etapa da operação de repatriação promovida pelo Governo do Tocantins. Ao todo serão 250 estudantes do Paraguai e da Bolívia que voltaram ao Estado.

A equipe de repatriação é composta por 11 policiais, entre civis e militares e seis motoristas civis, responsáveis pela condução dos ônibus e dos micro-ônibus que trarão os estudantes. A equipe se divide entre as duas localidades, mas se reencontra na maior parte do trajeto.

Testagem

Após a chegada dos estudantes, todos e a equipe do comboio passam por testagens para identificar a presença ou não do coronavírus. Os 174 estudantes já está em território tocantinense cumprem as normas da quarentena, mesmo após realização de testes rápidos no Hospital Geral de Palmas (HGP). Todos os alunos tiveram diagnósticos negativos para a Covid-19.

Segundo o Governo, foram 60 alunos que chegaram do Paraguai em 19 de abril, além de 50 no dia 22 e mais 64 no dia 29 vindos da Bolívia. As ações ocorreram quando o governador Mauro Carlesse solicitou ao Ministério das Relações Exteriores o retorno dos alunos.