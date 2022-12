Vida Urbana Com 1.013 novos postos de trabalho, Estado tem saldo positivo pelo décimo mês consecutivo Tocantins é o terceiro da região norte que mais gerou novos empregos com carteira assinada no mês de outubro

O Tocantins manteve saldo positivo de novos empregos com carteira assinada em outubro, pelo décimo mês consecutivo, ao gerar 1.013 novos postos de trabalho. Mais uma vez o Estado se manteve em terceiro lugar no ranking da região norte, atrás novamente do Amazonas (3.463) e Pará (1.468). Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), d...