A Secretaria de Estado da Saúde (SES), em seu 162º Boletim Epidemiológico, contabiliza 680 novos casos confirmados e oito novas mortes para a Covid-19 no Tocantins. O dado somado aos números do período de pandemia acumulam 44.273 diagnósticos positivos, registrados nos 139 municípios, e 593 óbitos em 92 cidades, ou seja, 66% das localidades.

Conforme a SES, atualmente do número acumulado de diagnósticos do Estado são 27.588 pacientes recuperados, entretanto, o número de doentes ativos ainda é alto, sendo: 16.092 em isolamento domiciliar ou hospitalar. Esses dados são os desta segunda-feira, 24, e compilados pela SES a partir das notificações do dia anterior, entretanto podem apresentar diferenças dos números dos municípios como, por exemplo, no Boletim de Palmas, divulgado ainda no domingo, 25, são 78 mortes, e no da SES são 76.

Até esta segunda o Tocantins tem incidência de 2814,79 casos por 100.000 habitantes e letalidade de 1,33%, com taxas de ativos e recuperados nas margens de 30% para mais contra 60% para mais desde junho.

Novos casos

Nesta data, o Tocantins contabilizou 680 novos casos confirmados da Covid-19 em 43 municípios, sendo Palmas e Araguaína com mais registros, 209 e 162, respectivamente, além de oito novas mortes. Confira: