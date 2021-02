Vida Urbana Colisão frontal envolve cinco veículos e deixa três pessoas feridas em Paraíso do TO Ocorrência está em andamento e rodovia está totalmente interditada, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Um acidente com cinco veículos foi registrado no final da tarde desta quarta-feira, 17, na BR-153, em trecho que passa pelo município de Paraíso do Tocantins. A colisão ocorreu por volta das 18h10 e até o início da noite a via se encontrava interditada. Três pessoas se feriram e foram encaminhadas para o hospital. Segundo o G1 Tocantins, imagens divulgadas em red...