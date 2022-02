Vida Urbana Colisão frontal entre ônibus e caminhão na BR-153 deixa pelo menos 15 pessoas feridas Motorista do veículo de carga envolvido morreu após o acidente

Pelo menos 15 pessoas ficaram feridas em uma colisão frontal entre um ônibus e um veículo de carga na BR-153, conforme um levantamento inicial da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente ainda matou o motorista do caminhão envolvido. Conforme a PRF, o caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 28, no km 696,7 da rodovia em Cariri do Tocantins....