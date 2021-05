Vida Urbana Colisão entre motocicletas deixa um homem morto e outro ferido em Gurupi Acidente ocorreu na madrugada deste domingo, 9, e equipes dos Bombeiros e PM encontraram uma das vítima já sem sinais vitais

Na madrugada deste domingo, 9, uma colisão entre duas motocicletas deixou uma pessoa morta e outra ferida em Gurupi, Sul do Estado. As informações são do G1 Tocantins. No acidente, que ocorreu na Avenida Goiás, no setor Vila Nova, aproximadamente à 0h20, um homem de 36 anos não resistiu aos ferimentos e a outra vítima recebeu atendimento médico. Quando as equipes da...