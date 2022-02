Vida Urbana Colisão entre motocicleta e caminhão deixa uma pessoa morta na região Sul de Palmas Acidente ocorreu na manhã deste domingo na altura do Aureny IV, sentido Sul/Norte

Por volta das 8h50 deste domingo, 20, um acidente entre uma motocicleta e um caminhão deixou uma pessoa morta na rodovia BR-010, sentido Sul/Norte, na altura do Aureny IV, em Palmas. De acordo com a PM, a equipe foi acionada via Siop e a vítima estava pilotando a motocicleta, uma Honda Titan 125 KS, e morreu no local. O condutor do caminhão informou aos militar...