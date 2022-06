Vida Urbana Colisão entre moto e carro na Teotônio deixa mulher com pé e braço quebrado Condutor da motocicleta não possui habilitação e está com documentação do veículo irregular

Um acidente registrado na Teotônio Segurado na noite de quarta-feira, 15, entre uma motocicleta e um carro deixou uma mulher com o pé e braço quebrado. O acidente ocorreu no cruzamento da avenida com a LO 23 após a motocicleta avançar o sinal. De acordo com a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), o acidente ocorreu quando a motocicleta, conduz...