Vida Urbana Colisão entre dois veículos e um caminhão na BR-153 deixa um morto e dois feridos Batida ocorreu no km 184 da BR-153 por volta das 16 horas deste sábado, 9

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em acidente envolvendo dois carros e um caminhão na BR-153 Um acidente que ocorreu entre as cidades de Araguaína e Nova Olinda no km 184 da BR-153, por volta das 16 horas deste sábado, 9, matou uma pessoa e deixou outras duas feridas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolveu do...