Vida Urbana Colisão entre carro e caminhão deixa uma pessoa gravemente ferida após ficar presa em às ferragens Batida aconteceu entre Formoso do Araguaia de Figueirópolis e bombeiros foram acionados para socorrer a vítima

Uma homem ficou preso às ferragens do carro após colisão com um caminhão na BR-153 no Sul do Estado. O acidente ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 3, a cerca de 10km do Trevo de Formoso do Araguaia a caminho de Figueirópolis. Conforme o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu um caminhão baú e um carro, que ficou praticamente destruído na colisão, e a ví...