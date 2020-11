Vida Urbana Colisão entre ônibus e caminhonete na BR-153 deixa quatro feridos em Cariri Um dos veículos chegou a pegar fogo após a batida ocorrida no perímetro urbano de Cariri

Um acidente de trânsito entre um ônibus e uma caminhonete deixou quatro pessoas feridas na BR-153, no perímetro urbano de Cariri do Tocantins. O acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira, 20, e a atuação do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou duas horas. Conforme os Bombeiros, logo após a colisão entre os veí...