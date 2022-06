Vida Urbana Colisão de ônibus com universitários e carreta deixa um morto e quatro feridos na BR-153 em Cariri Informações preliminares afirma que estudantes se deslocavam para Gurupi, onde passaram por atendimento médico

Um ônibus com transporte de estudantes universitários de Formoso do Araguaia, com destino a Gurupi, colidiu na traseira de uma carreta na altura do Km 685 da BR-153, em Cariri, segundo divulgou a empresa responsável pelo trecho, a Ecovias Araguaia, por volta das 19h40.