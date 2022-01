Vida Urbana Colinas limita número de pessoas em bares e eventos e determina comprovação de vacinação Entrada em shows, eventos esportivos, religiosos casamentos e outros deve ser controlada

A Prefeitura de Colinas (TO) publicou novo decreto que limita número de pessoas em bares e eventos da cidade, além de exigir que consumidores apresentem o comprovante de vacinação em comércio. As novas medidas de enfrentamento a Covid-19 foram tomadas devido ao aumento dos casos e as taxas de ocupação de leitos clínicos e UTIs no Estado. O documento de nº ...