Vida Urbana Colinas libera consumo de bebidas alcoólicas em comércio e mantém toque de recolher das 22 às 6h Em novo decreto ainda, gestão manteve o funcionamento dos bares das 6 às 22 horas

A Prefeitura de Colinas do Tocantins liberou o consumo de bebidas alcoólicas em estabelecimentos comerciais da cidade, entretanto manteve proibida a prática nos espaços públicos de uso comum. Também continua em vigor o toque de recolher das 22 às 6 horas. A medida está publicada no Decreto nº 027/2021, que altera alguns itens do Decreto nº 08/2021. No decreto, a gest...