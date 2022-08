Vida Urbana Coletivo Somos rompe com Amastha e o critica por apoio ao “fascismo” e à “barbárie” Confira carta do coletivo à direção nacional do PSB após mais uma dissidência no partido

A desistência de Carlos Amastha (PSB) de disputar a Câmara Federal ao retirar Wanderlei Luxemburgo da disputa pelo Senado para que o ex-prefeito assumisse ainda tem reflexos no partido. Nesta segunda-feira, Tiago Andrino que assumia a liderança da chapa a federal no lugar do presidente regional também desistiu da disputa. O reflexo é o enfraquecimento maior ainda ...