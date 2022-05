Vida Urbana Colégio recém-inaugurado em Palmas amanhece depredado após evento privado Gramado, treliças, divisórias no banheiro e até corrimão apareceram estragados após encontro esportivo no final de semana; Seduc diz que organizadores irão fazer os reparos

O recém-inaugurado Colégio Militar do Estado do Tocantins Senador Antônio Luiz Maia, localizado na quadra 206 norte, em Palmas, está danificado antes mesmo de entrar em funcionamento. Parte da estrutura do local, entregue à população durante a programação de aniversário da Capital, na sexta-feira, 20, amanheceu danificada após um evento privado que ocorreu neste ...