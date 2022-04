Vida Urbana Clínica médica tem princípio de incêndio após tomada ter superaquecido em Araguatins Estabelecimento funciona nas adjacências do Hospital Municipal de Araguatins e bombeiros atuaram no combate às chamas

O Corpo de Bombeiros levou cerca de uma hora para extinguir um princípio de incêndio numa clínica médica em Araguatins. O caso ocorreu nesta segunda-feira, 4, em um estabelecimento na adjacências do Hospital Municipal, que fica rua Bartolomeu Bueno. Conforme os bombeiros, o fogo se concentrou em um dos cômodos do estabelecimento e a equipe chegou para c...