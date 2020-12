Vida Urbana Circuito interno mostra suspeito de matar médico deixando a unidade após crime Médico Ricardo Maciel Catuladeira Miranda foi morto a facadas dentro da unidade de saúde do município de Santa Rosa do Tocantins na última terça-feira, 1°

O assassinato do médico Ricardo Maciel Catuladeira Miranda dentro da unidade de saúde do município de Santa Rosa do Tocantins, que ocorreu na tarde da última terça-feira, 1°, chocou a população e a Polícia Civil ainda está em busca do suspeito de ter cometido o crime, identificado como Hanilton Bosso Araújo. Segundo informou ao G1 Tocantins, o delegado Joadelson Albuqu...