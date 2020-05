Na atualização de seu boletim diário, nesta terça-feira, 12, Palmas confirmou mais 16 casos de Covid-19 e chegou aos 177 registros da doença, em uma semana a cidade registou 79 novas confirmações. Entre o total de casos estão 50 pessoas recuperadas, 119 em isolamento, 6 internadas e 2 óbitos. A atualização é feita pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE Palmas Covid-19), unidade que é responsável pela publicação diária do boletim epidemiológico.

Perto dos 200 casos confirmados da Covid-19, Palmas reúne nas quadras 706 Sul (17), 806 Sul (10), 604 Sul (7), 110 Sul (7) e 106 Norte (8) os maiores números de infectados pela doença, é o que diz o mapa virtual da Secretaria Municipal de Saúde de Palmas e que mostra os números na Capital. Segundo a plataforma, que faz o monitoramento dos casos através da geolocalização, as cinco quadras somam juntas 49 pessoas que já contraíram a doença na cidade, o que representa 27,68% do total dos casos. Você pode conferir o mapa virtual completo através do link.

A Semus garante que as coordenadas fazem referência à quadra ou bairro e não representam o endereço completo do cidadão. A pasta também afirma que desde o último dia 3, os boletins diários passaram a ser publicados durante o dia para acompanhar a mudança no turno de consolidação de resultados do Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen-TO), que também alterou os horários de divulgação de suas análises.