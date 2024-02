Vida Urbana Cinco pessoas são suspeitas de tráfico de drogas e associação criminosa em Palmas Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão no distrito de Taquaruçu e no Setor Lago Sul na manhã desta quinta-feira, 29

Três homens e duas mulheres foram presos em flagrante na manhã desta quinta-feira, 29, suspeitos de associação criminosa e tráfico de drogas em uma casa no distrito de Taquaruçu e em um condomínio no Setor Lago Sul, ambos na região sul de Palmas. Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as duas mulheres eram irmãs e, com os maridos, vendiam drogas...