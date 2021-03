Vida Urbana Cinco estabelecimentos são notificados e fechados em Paraíso por descumprimento de decreto Locais estavam abertos após horário permito por decreto

Uma ação conjunta que contou com a participação das equipes de Vigilância Sanitária, Coletoria Municipal, Agentes de Trânsito Municipal e Policia Militar, nesta sexta-feira, 12, resultou no fechamento e notificação de cinco estabelecimentos comerciais que descumpriam horário de funcionamento em Paraíso do Tocantins. De acordo com a prefeitura, conveniências, restau...