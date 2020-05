Cinco dias após o decreto do governador Mauro Carlesse (DEM), que incluiu Colinas do Tocantins entre as 35 cidades com bloqueio total (“lockdown"), para frear a contaminação do novo coronavírus, a Prefeitura Municipal confirmou na manhã desta sexta-feira, 22, a primeira morte por Covid-19 na cidade, a 270 km da Capital.

Constância Gama da Silva, de 73 anos, moradora do setor Doirado, morreu na noite anterior, após duas paradas cardiorrespiratórias. Segundo a assessoria do município, a mulher apresentou sintomas, fez uma tomografia e coleta para o exame confirmado pelo Lacen na quinta-feira, 21.

Segundo uma neta da vítima postou em suas redes sociais, a mulher foi sepultada na madrugada de hoje. Nas postagens (abaixo) ela demonstra indignação pela nota divulgada pela prefeitura e reclama que não teve acesso ao exame que provaria a doença na avó.

Até ontem, o setor Doirado, onde a vítima morava, tinha 4 casos confirmados o que dava a condição de ser o sexto bairro com mais infectado da cidade, entre os 13 que já registraram casos. O setor Novo Planalto, com 7, era o que mais tinha registros entre os 43 diagnósticos oficiais da cidade.

A cidade já teve outra morte por Covid-19 no dia 14 de maio, mas o caminhoneiro Antônio Geraldo do Nascimento, de 56 anos, era morador de Trindade (GO) para onde o caso foi registrado.

Até ontem, a Secretaria Estadual da Saúde registrava 47 mortes pela doença no Tocantins, o que dava ao Tocantins índice de 3 mortes a cada 100 mil habitantes. Em casos confirmados, a incidência era de 125,6 por cada grupo de 100 mil habitantes.

Em nota, o prefeito Adriano Rabelo (MDB) manifestou solidariedade à família e anunciou que vai reforçar medidas de segurança. A cidade decretou uso obrigatórios de máscaras desde o dia 4 de maio e está bloqueada desde o dia 16 de maio, por decreto do governador do Estado.