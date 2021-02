Vida Urbana Cigano de 41 anos de idade é assassinado em Paraíso do Tocantins; enteado também sofre tentativa A Polícia Civil informou que um parente das vitimas resolveu ir atrás do autor dos disparos e teve a caminhonete alvejada

Um homem, de 41 anos, é assassinado na noite desta segunda-feira, 8, no setor Nova Fronteira, em Paraíso do Tocantins, cidade distante a 60 km de Palmas. Além dele, outra pessoa também foi atingida por disparos de arma de fogo. De acordo com o G1 Tocantins, o delegado civil Hismal Athos informou que as vítimas tinham relação de parentesco e são ciganas. O homem ...