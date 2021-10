A Prefeitura de São Paulo, gestão Ricardo Nunes (MDB), antecipou para esta quarta-feira (20) a aplicação da segunda dose da vacina contra Covid-19 da fabricante Pfizer, após a redução do intervalo entre a primeira e a segunda dose do imunizante. Segundo a gestão municipal, 82.804 pessoas serão beneficiadas na cidade de São Paulo. Antes, o intervalo entre as doses era de oito semanas.

A medida, que começaria nesta quinta (21), foi antecipada para quarta após a capital paulista receber 357.354 doses de vacina da Pfizer na véspera.

A redução do prazo não é válida para os adolescentes, apenas para o público adulto. Para os jovens de 12 a 17 anos de idade, o intervalo entre as doses permanece de oito semanas. Uma eventual antecipação para esse público será adotada mediante a disponibilização de mais doses por parte do Ministério da Saúde, segundo a prefeitura.

Com relação às outras vacinas, o intervalo para a segunda dose segue sendo de 12 semanas para AstraZeneca e 28 dias para Coronavac. A medida respeita a orientação dos programas Nacional e Estadual de Imunizações.

Todos os postos de vacinação seguem abertos para o público elegível na cidade de São Paulo. As AMAs/UBSs (Assistências Médicas Ambulatoriais e Unidades Básicas de Saúde) Integradas funcionam das 7h às 19h, inclusive aos sábados e feriados.

As 469 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) abrem de segunda a sexta, das 7h às 19h, na capital paulista. Os postos volantes também seguem abertos, das 8h às 17h.

Já os megapostos, em que a pessoa entra como pedestre, estarão abertos para essa etapa das 8h às 17h, mas podem mudar conforme necessidade da campanha. Mesmo caso dos mega drive-thrus, que atuam durante o mesmo horário, mas podem sofrer alterações de funcionamento.

Todos os cidadãos devem levar comprovante de vacinação (no caso da segunda dose), documento com foto e comprovante de residência na capital paulista.

Para saber a situação das filas nos postos e também se há vacina disponível no local, é possível acessar o site "De Olho na Fila", que informa a situação das unidades.

Para encontrar o ponto de vacinação mais próximo, acesse o site https://portal.vacinaja.sp.gov.br/vaccine-centers/.