Vida Urbana Ciclone bomba deixa rastro de destruição e mata dez pessoas no Sul do País Nove vítimas são de Santa Catarina e uma é do Rio Grande do Sul; reflexos causam ventos fortes em São Paulo, no Rio de Janeiro e no Paraná

O ciclone bomba que atingiu o Sul do País matou ao menos dez pessoas e deixou um rastro de destruição na região. Nove pessoas morreram em Santa Catarina e uma pessoa no Rio Grande do Sul. Os ventos chegaram a 120 km/h, o equivalente a um furacão de categoria 1 na escala Saffir-Simpson. Rajadas de até 90 km/h são esperadas nos Estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e...