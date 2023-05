Será no dia 4 de junho, a partir das 8 h da manhã, a etapa única do Campeonato Tocantinense de Ciclismo de Estrada que irá definir os campões estaduais de 11 categorias, entre masculino e feminino do calendário 2023.

A disputa será na TO-050, no mesmo local da disputa do Brasileiro de Estrada no ano passado, entre a JK e a 712 sul. O trecho estará fechado das 6h até 12h para o percurso da prova.

Os motoristas precisarão pegar o desvio nas marginas Leste a Oeste, onde o trânsito vai fluir normalmente, segundo a organização, a cargo da Federação Tocantinense de Ciclismo (FTC).

O campeonato terá 11 categorias entre masculino e feminino. As inscrições custam R$ 30, e podem ser efetuadas através do site Tô na Corrida. O prazo é até o dia 29 de maio.

O três melhores de cada categoria será coroados com as medalhas estaduais de ouro, prata e bronze, respectivamente, mais a camisa de campeão. A Fundo Esporte irá premiar com R$ 500 o campeão, com R$ 300 o medalha de prata e R$ 200 para o bronze, em cada categoria.

Presidente da Federação Tocantinense de Ciclismo Diogo Freitas, informou ao JTo que a organização espera 150 atletas de 15 municípios do estado do Tocantins para a disputa, viabilizada graças à parceria com o governo municipal.

“O evento é uma parceria com a prefeitura de Palmas, através da Fundesporte, e tem o objetivo revelar novos talentos para nosso Estado e fomentar nossa cidade com a chegada de atletas de vários municípios do Estado e proporcionar o desenvolvimento do ciclismo”.

MASCULINO

Juvenil = até 16 anos

Junior = até 18 anos

Elite = livre

Master A = 30 a 39 anos

Master B = 40 a 49 anos

Master C = 50 a 59 anos

Master D = 60 acima

FEMININO

Juvenil = até 16 anos

Junior = até 18 anos

Elite = livre

Master = acima de 30 anos