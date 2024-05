Vida Urbana Chuvas fortes e enchentes levam Rio Grande do Sul a decretar estado de calamidade Segundo o balanço mais recente da Defesa Civil estadual, ao menos 13 pessoas morreram, enquanto 21 estão desaparecidas

O governo do Rio Grande do Sul (RS) decretou estado de calamidade pública em todo o estado devido às fortes chuvas na região desde 26 de abril. O decreto, assinado pelo governador Eduardo Leite e publicado em edição extra do Diário Oficial na noite de quarta-feira (1), visa enfrentar as consequências dos eventos climáticos que têm causado danos humanos, materiais e a...