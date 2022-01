O Tocantins tem pelo menos 15 trechos de 12 rodovias estaduais afetadas pelo período chuvoso, que agravaram ou, na maioria do casos, surgiram nas últimas semanas com as intensas chuvas e cheias de rios e córregos. O número é de um levantamento da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) solicitado pelo Jornal do Tocantins nesta quinta-feira, 6.

As rodovias impactadas são a TO-110, TO-405, TO-164, TO-130, TO-481, TO-280, TO-030, TO-226 e TO-348, além de registros em diferentes cidades que as TOs 010, 080, 247 passam. Também houve quatro casos de comprometimentos viários próximos de entroncamentos. A Ageto disse ainda que dois trechos tiveram ocorrências duplicadas.

Entre os problemas causados existe afloramento de água do lençol freático na superfície da via, bueiro triplo levado pela água da chuva, rompimento da cabeceira da ponte, deslizamento de barranco e erosão em aterro. Além de buracos que surgiram em novos pontos com as chuvas após a realização de operações tapa-buracos ao longo do último ano.

O Jornal do Tocantins questionou a Ageto sobre as ocorrências e o andamento dos serviços para solucionar o problema nas vias, e a Agência enviou a redação a relação.

Na TO-110, próximo ao rio Azuis em Aurora do Tocantins, ocorreu o afloramento de água do lençol freático na superfície da via. Esse trecho ainda está em manutenção por empresa contratada, que ainda não tem previsão de término. Apesar do afloramento, não houve necessidade de interditar totalmente a rodovia.

Na TO-405, em Axixá do Tocantins, a água da chuva levou o bueiro triplo. No local foi construído um desvio. A Ageto ainda informou que quando baixar águas será construído uma nova galeria no local.

Na TO-130 também são dois trechos comprometidos devido às chuvas. Entre Chapada da Natividade e Pindorama, a Ageto registrou a formação de atoleiros devido acúmulo de água das chuvas na via não pavimentada. No local, parte dos atoleiros foi sanada com patrolamento e revestimento primário. Entretanto, os serviços ainda não acabaram. Já entre Santa Teresa e Ponte Alta, no km 18 da via, houve rachaduras na pista. Um desvio foi construído no local, conforme divulgado pelo Jornal do Tocantins na quarta-feira, 5.

Perto da Capital, na TO-080, na Ponte da Amizade e da Integração houve registro de erosão no aterro. O serviço de recuperação no local já foi realizado. Ainda seguindo para Paraíso do Tocantins, em um trecho ocorreu o deslizamento de barranco, deixando terra sobre a pista. O serviço de limpeza está em andamento e deve terminar nesta sexta-feira, 6.

Na TO-481, em Dueré, o desvio para a construção de uma ponte no rio Formoso ficou submerso em mais de um metro. Um segundo desvio, provisório, passou a ser utilizado para ligar as comunidades Capão do Côco e Loroty. O desvio será de meia pista sobre a ponte de concreto que estava semi pronta.

Entre Almas e Natividade, na TO-280, a água chegou a passar por cima da rodovia impedindo a passagem. Entretanto, após a baixa da água a Ageto percebeu que a estrutura da via não fora danificada.

Entroncamentos

Já no entroncamento da TO-164 e da TO-226, entre Muricilândia e Garimpinho (Araguaína), a cabeceira da ponte rompeu e foi levada pelas águas das chuvas no rio Muruci. Esse trecho está totalmente interditado desde a terça-feira, 4. A previsão de término da reconstrução do local é esta sexta-feira, 7.

Também no entroncamento das rodovias TO-247 e TO-030, entre Lagoa do Tocantins e a região do Jalapão, houve duas ocorrências causadas pelas chuvas. Em um dos casos, o bueiro triplo foi levado pelas águas das chuvas. Uma empresa com contrato de pavimentação foi notificada para restaurar o tráfego. A Ageto disse que o bueiro está dentro do trecho que vai ser pavimentado. O segundo problema é com relação à água que passou por cima de um trecho da via não pavimentada e destruiu a estrutura. Está na programação a recuperação, mas a Agência não informou a data. Neste local não houve interdição da via.

Tapa buracos comprometidos

O terceiro caso em entroncamento também é uma ocorrência de buracos abertos após operação tapa-buraco. O registro é entre a TO-348 e a TO-080, na região de Barrolândia. No local, novos buracos abriram já no início do período chuvoso, antes mesmo do aumento das chuvas nas últimas semanas. A Ageto disse que está na programação o retornar ao trecho para novos tapa-buracos. Está prevista também a recuperação com nova estrutura e capa asfáltica nos locais que foram arrancados o asfalto antigo ou onde não suportam mais tapa-buracos.

Na TO-010, dois trechos sofreram com as chuvas com abertura de buracos. Entre Palmas e Lajeado, ocorreu abertura de buracos na rotatória localizada na saída da Capital e ao longo do trecho. Também se abriram novos buracos, em locais diferentes da rotatória recuperada. Ainda na mesma via estadual, entre Santa Maria do Tocantins e Pedro Afonso, novos buracos se abriram em novos locais com a intensidade das chuvas. O Jornal do Tocantins, inclusive, passou pelo trecho durante o final de ano de 2021 e encontrou vários pontos quase intransitáveis. Está na programação o retorno da equipe para esses trechos da TO-010.

Também perto da Capital, na TO-030, entre Palmas e o distrito de Buritirana, as constantes chuvas causaram novos buracos em novos lugares depois de uma operação tapa-buracos. Está na programação da residência para retorno de equipe com os mesmos tipos de serviço. Este trecho também tem uma licitação em andamento para ser reconstruída a sua capa da via após o fim do período chuvoso.

Em nenhuma das ocorrências de novos buracos, a Ageto disse a previsão exata para a execução do serviço de melhora das vias.