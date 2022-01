Vida Urbana Chuvas causam grande erosão na TO-030 que gera risco para moradores e turistas do Jalapão Ageto informou que equipes estão no local para iniciar os reparos

As últimas chuvas causaram grande erosão na rodovia TO-030 no Jalapão, a 10 km de São Félix do Tocantins. A situação, conforme a Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), causa risco para moradores e turistas que utilizam a via e o cuidado deve ser redobrado. Conforme a Ageto, uma equipe e máquinas se deslocaram para o trecho com o objetivo de reparar os dan...