O helicóptero enviado pelo estado de Mato Grosso ao Tocantins, para ajudar nas buscas pelo adolescente indígena Bruno Karajá, de 12 anos, desaparecido na Ilha do Bananal, chegou na tarde desta quinta-feira, 25, à região.

A aeronave decolou da base de Sorriso (MT), localizada a 420 km de Cuiabá, às 10h50, e o tempo estimado de voo é de 4h a 4h30, segundo informações repassadas pela assessoria da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso (Sesp-MT)ao JTo.

A aeronave ficará em Confresa (MT) para pernoite, pois as condições meteorológicas não permitiram a chegada na área das buscas. Um caminhão com combustível para o helicóptero saiu de Palmas até a região da ilha.

A Sesp-MT confirmou ter enviado na manhã de quarta-feira, 24, na aeronave, três bombeiros, dois cães farejadores e dois drones para reforçar as buscas.

Buscas

Oito bombeiros, dois policiais militares técnicos, dois cães farejadores e seis drones, destes, quatro com câmera térmica, tentam localizar o adolescente na região, em mata fechada. Da equipe, três bombeiros, dois cães e dois drones foram enviados pelo estado de Mato Grosso.

Equipes do Grupamento Aéreo (Graer) do Tocantins disponibilizaram a aeronave para transportar as equipes e equipamentos que auxiliam na logística das buscas, segundo a Polícia Militar do Tocantins.

A corporação também informou que equipes encontraram pegadas do adolescente, entretanto, a chuva dificultou o rastreio.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM), divulgou que um cacique da Aldeia Macaúba avistou o adolescente no final da tarde de quarta-feira, 24. Ao tentar se aproximar, ele correu.

“Concentramos as buscas todas no local, com drone e buscas terrestres, mas não encontramos nada”, disse o bombeiro militar, Adenilson Lino de Souza Carvalho, por meio da assessoria.