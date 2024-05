Vida Urbana Chuva rápida surpreende em Palmas; veja previsão para os próximos dias no Tocantins Há possibilidade de queda de temperaturas nas regiões norte e sul

A possibilidade de chuvas leves e moderadas nesta quarta-feira (15) ameniza o forte calor que vinha sendo registrado no Tocantins. As regiões norte e sul do estado terão registro de queda de temperaturas no período da tarde e noite. Leia Também: Concurso federal com salário inicial de R$ 9 mil tem vagas para Palmas Suspeito de extração ilegal de areia em área de preservação é multado Segundo o Grupo Storm em parceria...