Matéria atualizada às 19h32min

Um homem de 31 anos, identificado como Fernando Gama da Cruz, morreu após receber um choque elétrico, na quadra 412 norte, em Palmas, na tarde deste sábado, 10, segundo divulgou o Corpo de Bombeiros Militar (CBM).

Testemunhas relataram aos militares que a vítima trabalhava com solda quando recebeu o choque elétrico.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), uma pessoa que mora na vizinhança contou que ao sair de casa se deparou com o homem deitado no chão, sem camisa e com a mão no fio da extensão.

Segundo relatado, o fio estava descascado e amarrado com uma sacola. A testemunha desligou o padrão de energia e verificou que a vítima estava roxa, e em seguida ligou para o Serviço de Atendimento Móvel (Samu).

De acordo com o CBM, o homem foi levado a uma residência próxima e recebeu os primeiros socorros quando a equipe de bombeiros militares chegou.

Os socorristas fizeram manobras com um desfibrilador, usado para produzir choque elétrico no coração Ainda segundo o CBM, cerca de 20 a 30 minutos depois, o médico do Samu constatou o óbito da vítima.

De acordo com a PM, após a conclusão da perícia, o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de depois deverá ser entregue a familiares.