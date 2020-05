Vida Urbana Chamas destroem caminhão que trafegava pela BR-153 próximo a Aliança do Tocantins Motorista conseguiu se salvar sem ferimentos e Corpo de Bombeiros controlou as chamas

Um caminhão pegou fogo e ficou totalmente destruído na noite da última sexta-feira, 1° de maio, na BR-153, a 6 km do município de Aliança do Tocantins, distante 189 km de Palmas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas por volta das 20h40 e quando chegou ao local as chamas já haviam tomado conta do veículo. O motorista do caminhão informou ao...