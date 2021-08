Vida Urbana Chamas atingem pátio do Estado e fogo queima carros apreendidos Uma grande nuvem de fumaça preta atingiu vários pontos da Capital; trânsito nas ruas precisou ser controlado por agentes

Um incêndio que começou numa área verde em Palmas, na manhã deste sábado, 28, invadiu o pátio da Polícia Civil onde ficam veículos retidos pelo Estado. O local fica entre a NS-10 e a TO-050. No fechamento dessa matéria, o fogo ainda estava sendo controlado pelo Corpo de Bombeiros e Brigada Municipal Florestal. Imagens do incêndio mostram as chamas...