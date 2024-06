Vida Urbana Cerca de 200 kg de pescado foram apreendidos e mais de R$ 15 mil em multas dadas pelo Naturatins Operação Zero Transporte de Pescado aconteceu nos municípios de Monte Santo e Formoso do Araguaia

A operação Zero Transporte de Pescado, articulada pelo Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), apreendeu 184 kg de pescado, 2 kg de jacaré e um animal silvestre abatido. De acordo com o Naturatins, foram aplicadas multas ambientais no valor de R$ 15,84 mil. As equipes atuaram nos municípios de Monte Santo e Formoso do Araguaia, no último domingo (9).&n...