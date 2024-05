Vida Urbana Cerca de 150 alunos participam de atividades educativas no Parque Estadual do Cantão Ação em alusão ao Dia Internacional das Lontras ocorreu para os alunos do 2° e 3° ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Aristeu Camargo de Caseara

Cerca de 150 alunos da Escola Municipal Aristeu Camargo de Caseara participaram da ação em alusão ao Dia Internacional das Lontras, “o World Otter Day”, no Parque Estadual do Cantão. Segundo informações do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) as atividades tiveram início na terça-feira (28). Leia também: Capacitação de brigadistas flores...