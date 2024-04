Vida Urbana Cerca de 1,5 mil pacientes estão em tratamento contra o câncer na rede pública do Tocantins Os tratamentos são oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, no Hospital Geral de Palmas e no Hospital Regional de Araguaina

Mais de 1,5 mil pessoas fazem tratamento contra o câncer na rede pública do Tocantins, sendo dois locais de referência no estado: a Unidade de Assistência de Alta complexidade em Oncologia, no Hospital Geral de Palmas (HGP), e o Hospital Regional de Araguaína (HRA). No Tocantins o Instituto Nacional de Câncer (INCA) prevê uma média anual de cerca de 1.200 ...