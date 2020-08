Redação Jornal do Tocantins contato@jtocantins.com.br

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Paraíso do Tocantins suspendeu os atendimentos aos pacientes após alguns dos profissionais ser testado positivo para à Covid-19. A unidade recebe desinfecção nesta quinta-feira, dia 6, com utilização da mistura de hipoclorito e água.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, somente após a certificação de que o local apresente segurança a comunidade e servidores que os serviços oferecidos voltarão a ser ofertados normalmente. Os servidores do local serão testados.

A Saúde recomenda que as pessoas que estiveram no centro recentemente e apresentem sintomas relacionados à doença procurem as Unidades de Saúde da cidade.

Além disso, conforme a Secretaria, quando os serviços ofertados no CEO forem retomados e normalizados, os servidores da unidade entrarão em contato com os pacientes para prosseguimento dos tratamentos dentários.