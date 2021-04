Vida Urbana Castrações de cães e gatos estarão disponíveis a partir da próxima segunda-feira na UVCZ Conforme Secretaria Municipal da Saúde, o agendamento é pessoal e intransferível e deve ser realizado pelo tutor do animal, sendo necessária a verificação de documentos de identificação pessoal com foto na data da cirurgia

A partir da próxima segunda-feira, 5, quem desejar realizar, gratuitamente, as castrações de cães e gatos, fêmeas ou machos, poderão realizar os agendamentos. Segundo a Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ), o agendamento do procedimento cirúrgico estará disponível no Sistema do Centro de Aprendizagem, Investigação e Extensão em Vigilância em Saúde (Caievs), por me...