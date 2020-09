Redação Jornal do Tocantins

Decreto da Prefeitura Municipal de Palmas publicado no Diário Oficial na segunda-feira, 31, prorroga até 10 de setembro a restrição de funcionamento noturno para o comércio não essencial, que segue fechado entre 20h e 5h. Após uma primeira prorrogação, o prazo vencia nesta segunda-feira.

Quando a medida entrou em vigor, no dia 13 de julho, o Boletim nº 116 da Secretaria Municipal de Saúde apontava 2.890 casos confirmados e 26 mortes. No último dia de agosto, são 12.330 confirmações e 91 mortes. Alta de 327% no número de casos e de 250% nas mortes por Covid-19.

Nessa prorrogação, os supermercados poderão seguir abertos até às 22 horas e não entram na restrição de funcionamento noturno serviços médicos e hospitalares; farmácias e laboratórios; serviços funerários; serviços de táxi e aplicativos; transporte de cargas (principalmente gêneros alimentícios); serviços de telecomunicação; serviços de delivery e postos de combustíveis, sem a abertura das lojas de conveniência.

A Prefeitura também mantém em vigor outro decreto que proíbe consumo de bebidas alcoólicas em estabelecimentos comerciais e lugares públicos, continua em vigor.

Conforme o decreto, a prorrogação visa “mitigar a disseminação da Covid-19” em Palmas, uma das três capitais “com aumento expressivo nos níveis de contaminação pelo novo coronavírus”. A capital alcançou a marca de 12.330 infectados nesta segunda-feira.

O coeficiente de incidência da doença, por 100 mil habitantes, mostra que Palmas saiu de uma taxa de 966 casos a cada 100 mil para 4.122 de 13 de julho a 31 de agosto (327%) ao passo que no país a variação é de 107% (de 841 casos por 100 mil pessoas para 1.741) ao passo que o Tocantins cresceu 231%, de 973 para 3.222.