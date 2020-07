Na primeira quinzena do mês de julho a sede da Secretaria Estadual da Saúde (SES) viu mais que dobrarem o número de casos de servidores contaminados por Covid-19. Dados da SES indicavam, no dia 2 de julho apenas 8 infectados na sede e anexos, na capital do Estado. Duas semanas depois, o número de casos passou para 18, um crescimento de 125%.

O crescimento proporcional da infecção por Covid-19 na sede é maior, cerca de 79 pontos percentuais acima, do que o crescimento no número total de casos, que passou de 489 servidores contaminados no dia 2 para 712 no dia 16, um crescimento de 46%, ou 79 pontos percentuais acima.

O número de contaminados é superior ao de recuperados, que dobrou de 7 para 14 no mesmo período. O Relatório Situacional publicado semanalmente, que deveria ter sido publicado na quinta-feira, 23, vai atualizar os números.

Pelo menos mais duas confirmações se tornaram conhecidas entre os servidores da pasta com o teste positivo de dois nomes da cúpula administrativa da pasta: os titulares da diretoria de Compras e da superintendência de Controle Logístico. São cargos que exigem diálogo intenso na pasta seja interno, com servidores, quanto externos como fornecedores.

O número de infectados na sede supera alguns hospitais como Hospital Regional de Guaraí (17), o Hospital Infantil de Palmas (17) e o Hospital e Maternidade Tia Dedé, em Porto Nacional (11) que estão em atendimento direto a infectados em geral. O Laboratório Central de Palmas tem apenas 4 casos confirmados, já o Hemocentro coordenador da capital tem 20 confirmações, dois a mais que a sede da SES.

A SES foi procurada no primeiro horário para comentar, mas não houve resposta até a publicação da matéria.