Vida Urbana Casos de dengue sobem 55% no Brasil no início do ano Tocantins registra 17.294 notificações da doença, com 13.243 casos prováveis e 4.207 confirmações, sendo o registro da incidência de Dengue em 874,05

A dengue está em crescimento no Brasil. Até a 11ª semana epidemiológica deste ano, que corresponde ao dia 19 de março, foram contabilizados 204.159 casos da doença e 43 mortes, de acordo com dados provisórios do Ministério da Saúde. Os dados superam os registrados no mesmo período do ano passado: 131.520 casos e 30 óbitos. No entanto, ficam abaixo do cenário visto e...