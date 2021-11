Vida Urbana Casos de dengue e zika no Brasil caem, mas os de chikungunya sobem Entre as principais arboviroses de circulação urbana, só a zika que não causou óbitos em 2021

Os casos de dengue e de zika caíram no Brasil, enquanto os de chikungunya cresceram em 2021, todos em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados do Ministério da Saúde foram apresentados durante o lançamento da campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti. Os casos de dengue tiveram queda de 46,6% de janeiro a novembro deste ano, frente ao mesmo períod...