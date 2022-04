Vida Urbana Casos de covid-19 somam 7.210 em 24h no Brasil; mortes ficam em 39 Desde o início da pandemia, mais de 660 mil pessoas perderam a vida

O total de casos de covid-19 no Brasil, desde o início da pandemia, ficou em 29,9 milhões. Em 24 horas, foram confirmados 7.210 diagnósticos positivos, segundo dados divulgados no boletim diário do Ministério da Saúde. O número de pacientes em acompanhamento está em 554.362. O termo é dado para designar casos notificados nos últimos 14 dias que não tiveram alta, ...