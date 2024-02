A unidade de Pronto Atendimento Infantil de Araguaína (PAI), registrou aumento de 650% no número de casos entre crianças com teste positivo para a Covid-19 em relação a dezembro de 2023 e janeiro de 2024. Os dados são do Núcleo de Vigilância Epidemiológica (NVE) divulgados pela unidade.

Em dezembro de 2023, conforme a PAI, foram realizados 11 testes, dois dos quais deram positivo. No mês seguinte, janeiro deste ano, o número de exames saltou para 35, com 13 crianças diagnosticadas com a doença.

Conforme a unidade, foram realizados 16 exames no Hospital Municipal de Araguaína (HMA), em dezembro de 2023, nos quais uma criança testou positivo para a doença. No primeiro mês de 2024, foram realizados 11 testes, que elevou para dois o número de pacientes pediátricos infectados pela Covid-19.

Covid-19 infantil

Os sintomas mais comuns da doença são febre, tosse, dificuldade em respirar, dor de cabeça, cansaço extremo e problemas gastrointestinais, como dor de estômago, náuseas, vômitos e diarreia, divulgou o Instituto Saúde e Cidadania (ISAC).

A criança também pode ter perda de paladar, olfato e sintomas de resfriado. A médica pediatra Gabriela Garcia de Moura destacou, por meio da assessoria, a importância da vigilância dos pais e responsáveis.

"Os cuidadores devem estar cientes dos sinais e sintomas da COVID-19 em crianças, observando de perto qualquer mudança no estado de saúde. Em caso de suspeita, é fundamental levar a criança ao PAI para realizar o teste", alerta a médica.

A pediatra disse ainda que evitar aglomerações, manter medidas de higiene e o uso de máscara facial quando estiver com sintomas gripais são medidas fundamentais para prevenir a disseminação do vírus entre as crianças.

“A Covid-19 ainda é uma realidade que devemos enfrentar com responsabilidade. Evitar a exposição desnecessária é muito importante para proteger as crianças e também os adultos, especialmente em ambientes de maior risco", finalizou.

Vacinas disponíveis

O imunizante está disponível para crianças de seis meses a cinco anos de idade em seis Unidade Básica de Saúde de Araguaína (UBS), conforme divulgou o instituto.

Os pais ou responsáveis podem levar a criança, com a Carteirinha de Vacinação do menor, CPF e um documento com foto, das 7 às 19h, na UBS Setor Araguaína Sul (Araguaína Sul), UBS Setor Alto Bonito (José Rezende), UBS Setor Noroeste (Albeny soares) e UBS Setor Vila Aliança (Dr. Francisco).

Já as UBS Setor Dom Orione (José Ronaldo) e UBS Setor Lago Azul (Lago Azul) estão em funcionamento das 7h30 a 11h30 e das 13h30 às 17h30.