Vida Urbana Casos de Covid-19 confirmados por PCR caem 96% em uma semana e Tocantins tem apenas 6 em 24 horas Do dia 27 de outubro ao dia 1º confirmações por testagem RT-PCR baixaram de 69 para 3 e testes rápidos de 82 também para 3

De acordo com os dados do Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (LACEN-TO) divulgados na plataforma Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (SES), nesta segunda-feira, 2, dos 25 novos casos de coronavírus confirmados no documento, apenas 6 são das últimas 24 horas e os demais de dias anteriores e mostram redução na quantidade de testes de 96% na ú...