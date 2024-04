Um casal trocou a rotina convencional por uma aventura: viajar de bicicleta para desbravar todo o país. O que começou como um sonho se tornou realidade para Jander Gonzaga, de 30 anos, natural de Uberlândia (MG) e Maria Isabel, de 23 anos, de Natal (RN).

O casal passou pelo estado do Tocantins nos municípios de Miracema, Lajeado, Palmas, Porto Nacional, Silvanópolis, Natividade, Conceição do Tocantins, Taguatinga, Taipas, Aurora do Tocantins e na região das Serras Gerais. Durante a passagem, concedeu uma entrevista para o JTo para contar sobre como tem sido viver esse desafio.

Juntos há nove anos, o casal morava em Uberlândia. Jander trabalhava como motorista de ônibus urbano e Izabel era contratada para cuidar da limpeza dos transportes devido a Covid-19. A primeira viagem foi um mochilão, que saiu de Uberlândia até a fronteira com o Equador durante os anos de 2019 e 2020.

“Depois voltamos para o Brasil, fomos até Natal, e de Natal a gente fez um bate e volta até uma cachoeira da Paraíba”, conta.

A excursão, com o nome de sonho de neve, começou durante a pandemia, mas em setembro de 2020, teve que ser parada em Monte Alegre do Goiás, por conta da pandemia. “Vendemos as bicicletas e voltamos para Uberlândia, ficamos 2 anos. Nesse tempo que ficamos, já planejamos a retomada da nossa viagem, compramos as bikes e saímos, em janeiro de 2023”, explica.

O casal afirma que percorre cerca de 40 km por dia, mas não seguem uma meta, procuram curtir a viagem, conhecer lugares e criar experiências.

Companheira de viagem

No meio do caminho, o casal encontrou uma gata. Em agosto de 2020 eles resgataram e adotaram a Melly, uma nova integrante das aventuras. Ela acabou se tornando uma ponte para que o casal faça amizade nas cidades que chegam.

“Encontramos a Melly na Paraíba dentro de uma caixa, na beira da BR, resgatamos e decidimos ficar com ela até a próxima cidade. Levamos ela dentro da camisa, mas quando chegamos não tivemos coragem de deixar ela e decidimos ficar”, contou.

Além da gata, o casal carrega duas barracas, computador, fogões, utensílios de cozinha, mesa e ferramentas que auxiliam a viver sem casa e conseguir ter um conforto para dormir na estrada.

O casal utiliza as redes sociais como ferramenta de divulgação de conteúdos para inspirar outras pessoas e para dividir a rotina das estradas. Nesta segunda-feira (29) eles estão em Alto Paraíso (GO) e já somam mais de 10 mil km rodados em 1 ano e 4 meses de viagem.

*Morgana Gurgel é integrante do programa de estágio entre Jornal do Tocantins e Universidade Federal do Tocantins (UFT), sob orientação de Vilma Nascimento