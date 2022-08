Vida Urbana Casal perde único veículo após incêndio atingir galpão utilizado para estacionamento em Luzimangues Testemunhas informaram ao JTO que incêndio teve início após uma pessoa atear fogo em papelões próximo ao local

Um incêndio em um galpão inacabado no final da manhã desta segunda-feira, 29, deixou completamente destruído um Celta, único veículo do casal Bárbara Deiro Santos Coelho, 50 anos, e Ednon Coelho Sobrinho, 58. O galpão está localizado no loteamento Jardim do Lago, na rua 5, próximo a estação de ônibus, em Luzimangues. No local havia pelo menos outros cinco ...