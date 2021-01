Vida Urbana Casal morre em colisão de motocicleta com caminhão na BR-153 em Wanderlândia O impacto causou um incêndio e os veículos ficaram destruídos

Atualizada às 16:25 Um casal morreu após uma colisão de um caminhão com uma motocicleta na BR-153, em Wanderlândia. O acidente ocorreu nesta quinta-feira, 21, por volta das 7 horas, no km 116 da rodovia federal, conforme as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros. O impacto causou um incêndio e os veículos ficaram destruídos...