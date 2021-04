Vida Urbana Casal morre após motocicleta colidir com carro na TO-134 em Ananás Depois da colisão, vítima cai na pista e é atropelada por um caminhão que passava pelo local

Almecides Alves Wanderley e Cláudia Bezerra Damasceno morreram na noite deste sábado, em um acidente na TO-134, próximo à cidade de Ananás, extremo norte do Estado, após a motocicleta que o casal estava bater de frente com um carro. Conforme informações do G1 Tocantins,o casal caiu na pista após o impacto da batida. O motorista do carro informou, que a motocic...